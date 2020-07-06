Разработка мобильного приложения для iOS

Доброго времени суток!

Необходимо разработать приложение для iPhone/iPad, которое в браузере Safari блокирует рекламу и предупреждает об опасных сайтах. Пулы адресов, которые надо блокировать, будут загружаться с сервера и мы их предоставим.

Более подробное ТЗ, а также обсудить проект можно в личных сообщениях.

Окончательная стоимость проекта – ОБСУЖДАЕТСЯ =)

Спасибо! Ждём ваших заявок :-)