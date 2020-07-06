Разработка мобильного приложения для iOS

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок1200 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо разработать приложение для iPhone/iPad, которое в браузере Safari блокирует рекламу и предупреждает об опасных сайтах. Пулы адресов, которые надо блокировать, будут загружаться с сервера и мы их предоставим.

Более подробное ТЗ, а также обсудить проект можно в личных сообщениях.

Окончательная стоимость проекта – ОБСУЖДАЕТСЯ =)

Спасибо! Ждём ваших заявок :-)

iOS
5 лет назад
mshabaev
Марат 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
Тихон
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад