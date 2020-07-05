Добавление функционала в Android приложение

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Закрыт3 заявки705 просмотров

В существующее приложение необходимо добавить несколько новых фич, некоторые возможности необходимо переработать. Желательный срок исполнения 1,5 - 2 месяца.

Android
5 лет назад
lev_eduardovi4
Лев 
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