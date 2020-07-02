НИЧЕГО не менять в приложении, просто выполнить инструкцию, и используя МАС и Xcode сделать эти шаги. Инструкция ниже. Приложение вышлю как договоримся.
Android разработчик
Необходимо создать приложение под Android в 9 экранов (может 10-11 возможно добавим раздел новости), суть приложения в том чтобы забрать по урлу JSON файл, и отобразить его содержимое в 4 экранах по категориям. К приложению подключаем SDK facebook, appmetrika, firebase (Аналитика , Крашметрка, Пуш (Cloud msg)), mytracker. Для подробного понимая отправляем полное ТЗ. Дизайн UI даем (обычно figma либо adobe XD).
Срок исполнения 7 рабочих дней (5 на разработку, 2 на тесты и допиливание). Сумма оплаты 30тыс.руб. В случае, если сроки задерживаются, выплату снижаем.
Просьба не откликаться, если вы берете наш проект как дополнительный и планируете работать в вечернее-ночное время по МСК, т.к. продукт-менеджер работает в офисе по будням.
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