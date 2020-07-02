Доброго, Нужна утилитка под андроид, которая слушает события всех аппаратных (HW) кнопок (VolUP, VolDOWN и.т.д.) и пишет в переменную по событию onPress onRelise. При нажатии в переменную записывается кодID нажатой кнопки, при отпускании записывается ...
Установить в мобильное приложение SDK код (для Facebook)
Установить в мобильное приложение SDK код (для Facebook) и разместить его в кабинете разработчика Facebook (хотя это можем сделать сами) главное прописать эти коды. Приложение не сложное написано на 2 React Native.
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