Доброго, Нужна утилитка под андроид, которая слушает события всех аппаратных (HW) кнопок (VolUP, VolDOWN и.т.д.) и пишет в переменную по событию onPress onRelise. При нажатии в переменную записывается кодID нажатой кнопки, при отпускании записывается ...
Трансляция экрана IOS
Нужно создать приложение для получения трансляции экрана IOS устройства. Вторым этапом будет обработка данной трансляции, нарезка на скриншоты нужных мне приложений в отдельной папке каждого устройства. Пройти проверку и выгрузить в апстор. Взять за пример приложения Zoom и TeamViewer.
Ниже описываю своё виденье решение задачи(не совсем правильное из-за проблем с правилами Apple), можете предложить свой.
1 этап
После установки приложения на телефон, человек должен сконектится с сервером(как сделать лучше? сервера и апи нет. делаем максимально просто, т.к. использовать будут не более 100 человек). Если по уникальному ключу, то после запуска нажать в приложение "подключится" и происходит автоматический коннект с сервером.
На сервере трансляция должна сохранятся в отдельную папку.
Необходимо учесть моменты как перезагрузка устройства или Режим "Самолета", что бы при подключение к интернету, автоматически создавалось подключение.
Без дизайна. Никаких других функций больше не будет.
2 этап
Анализировать трансляцию на запуск определённых приложений и делать скриншоты. Т.е. человек работает на телефоне, например, запускает калькулятор, затем открывает сообщения, или браузер. Как только он открывает нужные нам приложения (инстаграм, твиттер, вк, ютуб, фейсбук) должны делаться скриншоты с возможностью регулировки интервала скриншота. Если человек выходит в другое приложение, скрины должны останавливаться, если переходит из одного в другое нужное приложение, скрины продолжаются. Сами скрины упаковываем в папку и отправляем на Я.Диск.
Студии прошу не беспокоить. Бюджет обсуждаем.
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