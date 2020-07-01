Трансляция экрана IOS

Нужно создать приложение для получения трансляции экрана IOS устройства. Вторым этапом будет обработка данной трансляции, нарезка на скриншоты нужных мне приложений в отдельной папке каждого устройства. Пройти проверку и выгрузить в апстор. Взять за пример приложения Zoom и TeamViewer.

Ниже описываю своё виденье решение задачи(не совсем правильное из-за проблем с правилами Apple), можете предложить свой.

1 этап

После установки приложения на телефон, человек должен сконектится с сервером(как сделать лучше? сервера и апи нет. делаем максимально просто, т.к. использовать будут не более 100 человек). Если по уникальному ключу, то после запуска нажать в приложение "подключится" и происходит автоматический коннект с сервером.

На сервере трансляция должна сохранятся в отдельную папку.

Необходимо учесть моменты как перезагрузка устройства или Режим "Самолета", что бы при подключение к интернету, автоматически создавалось подключение.

Без дизайна. Никаких других функций больше не будет.

2 этап

Анализировать трансляцию на запуск определённых приложений и делать скриншоты. Т.е. человек работает на телефоне, например, запускает калькулятор, затем открывает сообщения, или браузер. Как только он открывает нужные нам приложения (инстаграм, твиттер, вк, ютуб, фейсбук) должны делаться скриншоты с возможностью регулировки интервала скриншота. Если человек выходит в другое приложение, скрины должны останавливаться, если переходит из одного в другое нужное приложение, скрины продолжаются. Сами скрины упаковываем в папку и отправляем на Я.Диск.

Студии прошу не беспокоить. Бюджет обсуждаем.