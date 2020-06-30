Разработать нативные приложения для ios и Android

Задача: Разработать 2 нативных приложения под ios и Android. Версия для Android >=5, iOS >=12В приложении должна быть только 1 функция:

Вывод текста на экране звонка при входящем звонке привязанного к номеру телефона, занесенного а наше приложение без занесения в записную книжку телефона.

Интерфейса для пользователей делать не нужно.

Пример использования:

(Наподобие приложений Антиспам/kaspersky who calls/nubmaster, которые ставятся на телефон и при звонках с номеров, которые занесены в приложение, пишет на экране вызова показывается под каким именем занесён этот номер телефона)