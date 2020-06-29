Создать нейронную сеть, позволяющую менять лицо на изображениях

Создание нейронной сети, позволяющей менять лицо на изображениях на лицо пользователя.

Допускается реализация проекта на любом языке

Получение данных пользователя и обработка данных должна происходить на разных устройствах.

После замены лица на нашем устройстве, пользователю должны прийти лишь готовые фотографии с изменённым лицом.

Предлагаю 2 этапа решения задачи, описанные ниже. (если есть иные предложения с удовольствием выслушаем):

Первый этап.

Необходимо реализовать алгоритм, классификации лиц по отличительным характеристикам – цвет кожи, форма лица, вес, ширина глаз, цвет волос, тип прически.

Данные, используемые при классификации, должны быть взяты из открытого источника – сайт ASOS. И сохранены в отдельные папки, для каждого типа классифицируемых объектов.

Второй этап.

После загрузки данных пользователем – фотографии (можно использовать любой другой тип сбора информации), данные передаются на наше устройство, где сохранены данные из первого этапа. Далее алгоритм должен произвести замену лиц на изображениях той группы, к которой принадлежит лицо пользователя. После данной процедуры, изображения с измененными лицами должны передаться на устройство пользователя обратно.