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Создать нейронную сеть, позволяющую менять лицо на изображениях
Создание нейронной сети, позволяющей менять лицо на изображениях на лицо пользователя.
Допускается реализация проекта на любом языке
Получение данных пользователя и обработка данных должна происходить на разных устройствах.
После замены лица на нашем устройстве, пользователю должны прийти лишь готовые фотографии с изменённым лицом.
Предлагаю 2 этапа решения задачи, описанные ниже. (если есть иные предложения с удовольствием выслушаем):
Первый этап.
Необходимо реализовать алгоритм, классификации лиц по отличительным характеристикам – цвет кожи, форма лица, вес, ширина глаз, цвет волос, тип прически.
Данные, используемые при классификации, должны быть взяты из открытого источника – сайт ASOS. И сохранены в отдельные папки, для каждого типа классифицируемых объектов.
Второй этап.
После загрузки данных пользователем – фотографии (можно использовать любой другой тип сбора информации), данные передаются на наше устройство, где сохранены данные из первого этапа. Далее алгоритм должен произвести замену лиц на изображениях той группы, к которой принадлежит лицо пользователя. После данной процедуры, изображения с измененными лицами должны передаться на устройство пользователя обратно.
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