Из Python в Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки397 просмотров

Добрый день!

Есть готовая программа на Python, которая работает в связке с Firefox.

Необходимо взять эту программу, немного настроить интерфейс (чтобы было удобно с ней работать), внедрить в нее мобильный Firefox (сделать чтобы работало в фоновом режиме) и сделать приложение под Andriod + прикрутить туда оплату доступа (скрытие частичных или всех функций до моменты оплаты).

В дальнейшем нужно будет улучшать и т.д. но пока это всё что нужно сделать.

Интересует реальная оценка минимум-максимум, сколько можно стоить и сроки.

Подробности отправлю кандидатам.

Спасибо за внимание.

AndroidPython
5 лет назад
Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
43 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад