Из Python в Android

Добрый день!

Есть готовая программа на Python, которая работает в связке с Firefox.

Необходимо взять эту программу, немного настроить интерфейс (чтобы было удобно с ней работать), внедрить в нее мобильный Firefox (сделать чтобы работало в фоновом режиме) и сделать приложение под Andriod + прикрутить туда оплату доступа (скрытие частичных или всех функций до моменты оплаты).

В дальнейшем нужно будет улучшать и т.д. но пока это всё что нужно сделать.

Интересует реальная оценка минимум-максимум, сколько можно стоить и сроки.

Подробности отправлю кандидатам.

Спасибо за внимание.