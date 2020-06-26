Приложение для тоговли криптовалютой
Из Python в Android
Добрый день!
Есть готовая программа на Python, которая работает в связке с Firefox.
Необходимо взять эту программу, немного настроить интерфейс (чтобы было удобно с ней работать), внедрить в нее мобильный Firefox (сделать чтобы работало в фоновом режиме) и сделать приложение под Andriod + прикрутить туда оплату доступа (скрытие частичных или всех функций до моменты оплаты).
В дальнейшем нужно будет улучшать и т.д. но пока это всё что нужно сделать.
Интересует реальная оценка минимум-максимум, сколько можно стоить и сроки.
Подробности отправлю кандидатам.
Спасибо за внимание.
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