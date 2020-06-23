Мобильное приложение

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Закрыт11 заявок563 просмотра

Добрый вечер!Нам нужно сделать приложение под айос и андроидПриложение интернет магазин

5 лет назад
Dashula
Дарья 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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Молчанова
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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Никита
 
25 лет
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5 лет назад
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Артём
 
39 лет
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год назад
1 отзыв
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Иван
 
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Тарас
 
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10 лет в сервисе
Был
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Сергей
 
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Руслан
 
39 лет
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Константин
 
27 лет
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