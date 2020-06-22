Требуется разработка мобильных приложений под Android на Cordova или ionic Сordova Тематика под приложение: пазл (нужно простое приложение - пазл для 1й картинки с возможностью выбирать количество элементов в пазле) Если у вас ...
Разработка приложения для IOS и Android
Добрый день! Ищу разработчика в небольшой стартап - мобильное приложение для автоматизации и упрощения работы ориентированного на малый и средний бизнес (в основном небольшие производства и розничная торговля). Задачи:
- оценить возможность реализации идеи;
- определить бюджет;
- непосредственно реализация.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Есть задача разработать Дизайн и MVP небольшого продукта для сотрудников на базе Flutter - платформы для расчёта цифрового индекса сотрудника. Сами работы будут разбиты на 2 этапа - собственно, Дизайн ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Закриптовать и склеить файл в АндроидМобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать приложение для управлениями заказами для сервиса по доставки еды из разных ресторанов. Экраны: 1. Форма авторизации. 2. Список заказов — статусы: Новый заказ, доставлен, отменен. 3. Страница заказа: ...Мобильные приложения13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Требуется разработка мобильных приложений под Android на Phone GAP/ Apache Cordova. Тематика под приложение: пазл (нужно простое приложение – пазл для одной картинки с возможностью выбирать количество элементов в пазле). Если у вас ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $220
Есть простое приложение под iOS без особых элементов дизайна. Нужно сделать Андроид версию.Приложение доступно на сайте voleg.appУбедите меня что надо писать на котлине :)скринов всего 3, из них 1 эта форма с емаил и текстом. ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем доброгодня. Задача 1 - разработка интернет сайта Система управлении – вордпресс База разработки – готовая тема Виды необходимых работ 1. Корректировка верстки страниц наоснове блоков темы 2. ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен Android и(или) IOS разработчик для создания приложения. В приложении присутствует чат и реакция на тряску. Есть утверждённый дизайн. Проект не имеет больших финансов, поэтому нужны разработчикиили бесплатно, или за очень скромную оплату.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт5 лет назад
Вёрстка готова на 90%. Требуется подключения плагина для работы с блютуз модулем для управления устройством через терминал. Задать определенные команды в терминале и привязать на нужные кнопки в интерфейсе. Пример терминала https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal&hl=ru Также ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад