Разработка приложения для IOS и Android

  1. Биржа фриланса
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Закрыт13 заявок421 просмотр

Добрый день! Ищу разработчика в небольшой стартап - мобильное приложение для автоматизации и упрощения работы ориентированного на малый и средний бизнес (в основном небольшие производства и розничная торговля). Задачи:

- оценить возможность реализации идеи;

- определить бюджет;

- непосредственно реализация.

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