Разработка под Android и(или) IOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок543 просмотра

Нужен Android и(или) IOS разработчик для создания приложения. В приложении присутствует чат и реакция на тряску. Есть утверждённый дизайн. Проект не имеет больших финансов, поэтому нужны разработчикиили бесплатно, или за очень скромную оплату.

AndroidiOS
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