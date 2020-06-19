Разработка под Android и(или) IOS

Вёрстка готова на 90%. Требуется подключения плагина для работы с блютуз модулем для управления устройством через терминал. Задать определенные команды в терминале и привязать на нужные кнопки в интерфейсе. Пример терминала https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal&hl=ru Также ...