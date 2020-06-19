Сделать мобильное приложение по мобильной версии сайта flymoney.biz ,подключить платежную систему поддерживающую турецкие лиры и турцию,россию,украину для сайта на wordpress и приложения. Интересует минимальная цена и максимальное качество. Можно сделать отдельно приложение с оплатой.
Сверстать и заменить в приложении страницу с подпиской
Все написано в ТЗ (прикреплено). Задание на пару часов.
Заявки фрилансеров
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