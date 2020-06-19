Сверстать и заменить в приложении страницу с подпиской

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок204 просмотра

Все написано в ТЗ (прикреплено). Задание на пару часов.

5 лет назад
guest_1569355289994
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров