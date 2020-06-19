Нужно создать приложение iOS и Android

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Закрыт10 заявок443 просмотра

Нужно создать приложение iOS и Android расчитаный на широкого пользователя для записи к специалисту. бюджет и сроки указаны исключительно для заполнения формы, позвоните по ватсап

AndroidiOS
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guest_1592564845594
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