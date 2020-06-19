Приложение для смартфона

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Закрыт5 заявок515 просмотров

Нужен аналог Инстаграма - это НЕ шутка!

В каждом посте будет цена и кнопка Купить.

Есть еще похожее приложение www.depop.com

Пишите свою цену за самый простой работающий вариант.

P.S. Возможно, лучший вариант - купить готовое приложение клон Инстаграма и добавить кнопку Купить.

5 лет назад
guest_15925564138602
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