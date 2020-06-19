Приложение для смартфона

Есть, рабочий p2p мессенджер с звонками и другими функциями. Есть функция онлайн, но она срабатывает с проблемами, нужно сделать так, что-бы пользователь отражался онлайн сразу при подключении к интернету. Так-же, пару других, более лёгких задач. ...