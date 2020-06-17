Разработать нативный плагин для Cordova для ios и Andriod

Задача: разработать нативный плагин для Cordova последней версии для взаимодействия с вызовом на телефонах ios и android. Версия для Android >=5, iOS >=12

(Наподобие приложений Антиспам/kaspersky who calls/nubmaster, которые ставятся на телефон и при звонках с номеров, которые занесены в приложение, пишет на экране вызова показывается под каким именем занесён этот номер телефона)

Интеграцию с нашим приложением будем делать сами