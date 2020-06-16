Создать примитивное приложение по стабилизации видео

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Закрыт2 заявки522 просмотра

Банальный фрейморк, максимально бюджетно. Просто что бы выполнял свою функцию, неважно насколько качественно. Так же небольшое описание к программе, что за какую функцию отвечает 

5 лет назад
guest_1592308108709
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