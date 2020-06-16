Есть мобильное приложение нужно прописать сдк айди
Создать примитивное приложение по стабилизации видео
Банальный фрейморк, максимально бюджетно. Просто что бы выполнял свою функцию, неважно насколько качественно. Так же небольшое описание к программе, что за какую функцию отвечает
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