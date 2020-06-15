Добрый день) Требуется опытный разработчик middle уровня для создания приложения, писать нужно на Swift. В арсенале 25+ экранов с разными состояниями. Могу выслать макеты на оценку по запросу. Но для начала, обязательно ...
Android-приложение для загрузки и синхронизации контактов (на Java)
Необходимо разработать мобильное приложение для Android, выполняющее следующие функции:
1. Запуск Foreground Service
2. Запрос разрешений доступа к адресной книге Android
3. Интеграция с управляющим приложением по API для получения настроек: https://h-mdm.com/headwind-mdm-api/ (есть рабочие примеры, откуда можно взять код)
4. Периодическая (согласно полученным настройкам) загрузка VCF файла с адресной книгой, разбор контактов и сохранение их в адресной книге
5. Простенькая стартовая Activity, в которой будет виден статус подключения к Headwind MDM (управляющему приложению), а также кнопка ручной загрузки и синхронизации контактов.
Язык программирования – JAVA.
Синхронизация осуществляется только для контактов с заданным значением параметра ACCOUNT_TYPE. Алгоритм синхронизации следующий:
- загружаются все контакты из адресной книги, имеющие заданный ACCOUNT_TYPE;
- каждый контакт сравнивается с пришедшей из Интернета адресной книгой (ключом является имя контакта); если в пришедшем файле данные не соответствуют имеющимся – то имеющиеся на устройстве данные заменяются на загруженные. Т.е. загруженные данные всегда приоритетнее.
- все контакты, не присутствующие в адресной книге из Интернета, имеющие заданный ACCOUNT_TYPE, удаляются.
- В случае, если на сервере установлен флаг «удалить всеконтакты», то удаляются не только контакты с заданным ACCOUNT_TYPE, но и все остальные.
В приложении должны приниматься с сервера следующие настройки:
sync_timespan –интервал в секундах между синхронизациями
account_type– значение параметра ACCOUNT_TYPE
vcf_url –адрес, с которого нужно загружать контакты
http_username –имя пользователя для авторизации доступа к адресу
http_password –пароль для авторизации доступа к адресу
wipe_all –флаг (0/1), значение 1 означает, что нужно удалить все контакты, не только имеющие определенное значение account_type.
Есть пример кода, из которого можно брать куски для упрощения работы: https://github.com/h-mdm/hmdm-android-plugin-pager
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