Разработать IOS приложение по готовым макетам из Figma

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт19 заявок1438 просмотров

Добрый день) Требуется опытный разработчик middle уровня для создания приложения, писать нужно на Swift. В арсенале 25+ экранов с разными состояниями.

Могу выслать макеты на оценку по запросу. Но для начала, обязательно укажите портфолио/ссылки на рабочие прилаги в App Store. Так же, укажите свою ставку в час и стоимость месяца работы. 

Спасибо)

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