Разработать IOS приложение по готовым макетам из Figma

Добрый день) Требуется опытный разработчик middle уровня для создания приложения, писать нужно на Swift. В арсенале 25+ экранов с разными состояниями.

Могу выслать макеты на оценку по запросу. Но для начала, обязательно укажите портфолио/ссылки на рабочие прилаги в App Store. Так же, укажите свою ставку в час и стоимость месяца работы.

Спасибо)