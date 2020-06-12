Здравствуйте! Мобильное приложение по реализации товаров Заполните пожалуйста смету И приложите пожалуйста своё портфолио Спасибо спасибо!
Разработать IOS приложение по готовым макетам из Figma
Добрый день) Требуется опытный разработчик middle уровня для создания приложения, писать нужно на Swift. В арсенале 25+ экранов с разными состояниями.
Могу выслать макеты на оценку по запросу. Но для начала, обязательно укажите портфолио/ссылки на рабочие прилаги в App Store. Так же, укажите свою ставку в час и стоимость месяца работы.
Спасибо)
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