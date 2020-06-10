Здравствуйте! Мобильное приложение по реализации товаров Заполните пожалуйста смету И приложите пожалуйста своё портфолио Спасибо спасибо!
Требуется несложное Мобильное приложение на ОС Android
Требуются услуги разработчика приложений для мобильных устройств на Android. Срочно нужно несложное приложение на ОС Android. Название приложения «Дорога». Суть такая, пользователь заходит в приложение, вводит логин и пароль, дальше обучение (как и что сделать, в конце обучения надпись что то вроде «оценка будет отправлена в мэрию вашего города» ) дальше по усмотрению разработчика (цвет, иконки и прочее, чтобы все красиво выглядело), но основное это то,что человек заходит под своим аккаунтом, и должен оценить качество дороги (лайк или дизлайк, что дорога плохая), у пользователя есть два варианта , используя Гугл карты и его геолокацию, и плюс ещё можно прикрепить фотографию, после того, как он оценил, пользователю высвечивается спасибо за отзыв или что то подобное. Дальше эта отметка отправляется на общую электронную почту. Желательно как можно быстрее. Приложение нужно для курсовой.Даже необязательно куда-то выкладывать просто скрины эмулятора,кода,и сам код
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