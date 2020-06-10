Написать приложение по типу MSQRD на iOS и Android

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Закрыт3 заявки346 просмотров

Вместо рожиц будут очки.

Сначала нужен mvp - без дизайна, сухой функционал с маской одной пары очков.

Функционал:

- выбрать размер очков (очки увеличиваются или уменьшаются)

- спустить/поднять очки по переносице.

- отодвинуть/придвинуть к лицу.

Опыт работы с приложениями с масками будет несомненным плюсом. Указывайте этот факт в предложении.

Антиспам - начните свое предложение со слова Маска.

AndroidiOS
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