Нужно проработать адаптацию, сейчас все сделано по большие экраны www.figma.com/file/wmfA3p...
Написать приложение по типу MSQRD на iOS и Android
Вместо рожиц будут очки.
Сначала нужен mvp - без дизайна, сухой функционал с маской одной пары очков.
Функционал:
- выбрать размер очков (очки увеличиваются или уменьшаются)
- спустить/поднять очки по переносице.
- отодвинуть/придвинуть к лицу.
Опыт работы с приложениями с масками будет несомненным плюсом. Указывайте этот факт в предложении.
Антиспам - начните свое предложение со слова Маска.
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