Доработка адаптации на Рект нативе

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Закрыт3 заявки706 просмотров

Нужно проработать адаптацию, сейчас все сделано по большие экраны

www.figma.com/file/wmfA3p...

Node.js
5 лет назад
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