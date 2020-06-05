Нужен application на Андроиде

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Нужен application на Андроиде благодаря которому можно будет через админ-панель, подписчикам раздавать видео.  Видео не должно иметь возможность сохранения на носитель. Только вариант видео  - видео - on demand. Просмотр по запросу. При этом, пользователи могут быть как в белом листе так и время от времени  исключаться из списка, в замисимости от того платит он или нет. Видео будет  - порядка 40 - 50 размещается на сервере и через встроенный плеер люди будут иметь доступ для просмотра. Плейер не дает возможность не сохранить не раздать видео. Попрошу дать предложения так и самописному движку так и по кастомизации имеющего движка. 

Android
5 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад