Нужен application на Андроиде благодаря которому можно будет через админ-панель, подписчикам раздавать видео. Видео не должно иметь возможность сохранения на носитель. Только вариант видео - видео - on demand. Просмотр по запросу. При этом, пользователи могут быть как в белом листе так и время от времени исключаться из списка, в замисимости от того платит он или нет. Видео будет - порядка 40 - 50 размещается на сервере и через встроенный плеер люди будут иметь доступ для просмотра. Плейер не дает возможность не сохранить не раздать видео. Попрошу дать предложения так и самописному движку так и по кастомизации имеющего движка.