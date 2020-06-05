Создание клиенского приложения для Androida

Есть сервер, который генерирует события и может отсылать их по имейлу или каким то другим путем. Необходимо создать приложение, которое находясь на клиенском планшете будет получать событие от основной программы с указанием адреса и наименования объекта.

При получении сигнала о событии нужно чтоб окно автоматически всплывало с указанием наименования и параметров объекта. Получение сигнала должно сопровождаться звуковым сигналом и визуальной реакцией планшета, на котором апликейшен будет установлен.

Сервер будет отправлять информацию закодированную относительно неких объектов, при этом параметры этих объектов должны храниться в самом приложении идетализированно высвечиваться во время получения сигнала о событии с участием конкретного объекта

Список объектов и параметров объектов систематически (раз в неделю) обновляется.

Безопасность данных имеет значение.