Нужно сделать приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок508 просмотров

Необходимо создать подобное приложение, https://apps.apple.com/by/app/adastra-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/id1445690477 вот такое ещё https://apps.apple.com/by/app/human-design-personal/id1448353020 логика та же что и в этих приложениях 

5 лет назад
guest_15838646667075
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Александр
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад