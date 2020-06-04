Разработка iOS-приложения социальная сеть

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Закрыт4 заявки430 просмотров

Приложение можете посмотреть в сторе https://apps.apple.com/ru/app/itk-mobile/id1269533686

В поисках разработчика для поддержки приложение и создания новых фичей.

Ближайший фронт работ - исправление багов, кэширование сообщений в чате, переделать чат с таблицы на коллекцию

iOS
5 лет назад
Ozzis
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Заявки фрилансеров

Игорь
 
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