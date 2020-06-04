Разработка мобильных приложений- “фантиков”

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок230 просмотров

Требуется разработка мобильных приложений- “фантиков” под Android c функцией webview

Тематика под приложения: Gamdling (Слоты / игровые автоматы)

Если у вас уже есть готовые наработки (например: слоты, игровые автоматы) и опыт в разработке подобных проектов - это будет огромным преимуществом. Ассеты/Графику  и примеры приложения при необходимости предоставим.

Основные требования:

- код только unity

- уникальный код андройд студио

- интеграция webview в приложение

AndroidUnity
5 лет назад
guest_15871170442151
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Александр
 
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