Требуется разработка мобильных приложений- “фантиков” под Android c функцией webview

Тематика под приложения: Gamdling (Слоты / игровые автоматы)

Если у вас уже есть готовые наработки (например: слоты, игровые автоматы) и опыт в разработке подобных проектов - это будет огромным преимуществом. Ассеты/Графику и примеры приложения при необходимости предоставим.

Основные требования:

- код только unity

- уникальный код андройд студио

- интеграция webview в приложение