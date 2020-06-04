Нужнен ответственный IOS разработчик который сможет сделать проект для доставки еды. Все детали исполнителю.
Разработка мобильных приложений- “фантиков”
Требуется разработка мобильных приложений- “фантиков” под Android c функцией webview
Тематика под приложения: Gamdling (Слоты / игровые автоматы)
Если у вас уже есть готовые наработки (например: слоты, игровые автоматы) и опыт в разработке подобных проектов - это будет огромным преимуществом. Ассеты/Графику и примеры приложения при необходимости предоставим.
Основные требования:
- код только unity
- уникальный код андройд студио
- интеграция webview в приложение
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