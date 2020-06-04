Ищу консультанта для консультации на тему запуска приложений в IOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки554 просмотра

Ищу консультанта или продукт-менеджера, который проконсультирует на тему запуска приложений в App store систему IOS. Нужен человек, который сам запускал приложение или имел успешный опыт работы по его запуску в App store.Прошу приложить ваши кейсы с упешными запущенными приложениями. Оплата почасовая за вашу консультацию.

iOS
5 лет назад
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