Ищу консультанта для консультации на тему запуска приложений в IOS

Ищу консультанта или продукт-менеджера, который проконсультирует на тему запуска приложений в App store систему IOS. Нужен человек, который сам запускал приложение или имел успешный опыт работы по его запуску в App store.Прошу приложить ваши кейсы с упешными запущенными приложениями. Оплата почасовая за вашу консультацию.