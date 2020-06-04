Необходимо создать подобное приложение, https://apps.apple.com/by/app/adastra-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/id1445690477 вот такое ещё https://apps.apple.com/by/app/human-design-personal/id1448353020 логика та же что и в этих приложениях
Приложение React-Native, срочно разработка!
Приложение React-Native, срочно разработка!
имеется вёрстка и собранный проект на реакете, так же бэкнд с АПИ готовых
требуется доделать привязку АПИ и сборку проекта
Срок 21 день, оплата БЕЗ авансов - но поэтапно, по мере выполнения задачи
Бюджет 1000$
оставляйте Ваш телеграмм на связи
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