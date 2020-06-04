Приложение React-Native, срочно разработка!

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок587 просмотров

Приложение React-Native, срочно разработка!

имеется вёрстка и собранный проект на реакете, так же бэкнд с АПИ готовых

требуется доделать привязку АПИ и сборку проекта

Срок 21 день, оплата БЕЗ авансов - но поэтапно, по мере выполнения задачи

Бюджет 1000$

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React Native
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