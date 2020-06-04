Технический писатель на сайт и мобильное приложение

Требуется технический писатель для составления:

1) подробного ТЗ по созданию промо-сайта по аналогии с текущим ТЗ по существующему веб-сайту с дополнениями

2) подробного ТЗ по созданию мобильного приложения по аналогии с текущим ТЗ по существующему мобильному приложению с дополнениями.

Промо-сайт и мобильное приложение будут являться частью единой системы.

Параллельно идет создание прототипов в Invision.

Понравившимся кандидатам будут отправлены примеры ТЗ предыдущего сайта и мобильного приложения, которые можно использовать как шаблон. Также есть презентация по тому, что меняется и должно быть в новом сайте.

DL по первой версии ТЗ по сайту и МП - воскресенье первая половина дня (07.06.20).

Присылайте свои работы в качестве портфолио, опыт работы и стоимость работ.