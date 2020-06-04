Необходимо приложение для IOS, Android. Фирстиль предоставляется. Функции приложения: 1) Новостная лента (акции, новости) 2) Доступ к профилю клиента (залить аватарку, добавить/сменить машину, добавить телефон и прочие классические возможности) 3) Возможность ...
Технический писатель на сайт и мобильное приложение
Требуется технический писатель для составления:
1) подробного ТЗ по созданию промо-сайта по аналогии с текущим ТЗ по существующему веб-сайту с дополнениями
2) подробного ТЗ по созданию мобильного приложения по аналогии с текущим ТЗ по существующему мобильному приложению с дополнениями.
Промо-сайт и мобильное приложение будут являться частью единой системы.
Параллельно идет создание прототипов в Invision.
Понравившимся кандидатам будут отправлены примеры ТЗ предыдущего сайта и мобильного приложения, которые можно использовать как шаблон. Также есть презентация по тому, что меняется и должно быть в новом сайте.
DL по первой версии ТЗ по сайту и МП - воскресенье первая половина дня (07.06.20).
Присылайте свои работы в качестве портфолио, опыт работы и стоимость работ.
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