Приложение IOS для iphone

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок469 просмотров

Нужно за 10-13 дней запилить что-то похожее на мобильное приложение на IOS под электронный журнал для университета (это для дипломной работы). Причем работу желательно будет начать с интерфейса (для написания 3 части работы).Нужно за 10 дней запилить что-то похожее на мобильное приложение на IOS под электронный журнал для университета (это для дипломной работы). Причем работу желательно будет начать с интерфейса (для написания 3 части работы).

iOS
5 лет назад
guest_15914371811358
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