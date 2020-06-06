Приложение IOS для iphone

Нужно за 10-13 дней запилить что-то похожее на мобильное приложение на IOS под электронный журнал для университета (это для дипломной работы). Причем работу желательно будет начать с интерфейса (для написания 3 части работы).Нужно за 10 дней запилить что-то похожее на мобильное приложение на IOS под электронный журнал для университета (это для дипломной работы). Причем работу желательно будет начать с интерфейса (для написания 3 части работы).