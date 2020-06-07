Приложения для мобильников

Требуется создать для Android и IOS приложение личный кабинет.

Авторизация, отображение баланса.

Бекенд уже написан, адаптивный фронт для веба тоже. Пришло время приложения для смарта.

Дизайна пока нет, есть дизайн от мобильной версии

Оплата работа строго по договору в 4 этапа. Предпочтение отдадим тому у кого

a) хорошее портфолио и опыт

б) доведет работы до логического окончания - в appstore/google play.

г) предполагается передача всех исходников зазчику после полного расчета.

Суть вопроса

а) установление соединения с сервером (https или с вшитым сертификатом)

б) авторизация пользователя

в) получения данных для отображения

г) управление услугами

Протокол типа restapi.

Рассмотрим как разных исполнителей для разных платформ, так и человека. кто может сразу сделать под обе.