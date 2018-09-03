web-art

Андрей web-art

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Мобильные приложения "под ключ"

Интересный дизайн, понятный интерфейс, много полезных функций – то, что вы хотите видеть в своём приложении или веб-сайте? Мы работаем под девизом: «Как для себя», и критерий успешной работы только один – довольный клиент!

Мы предлагаем:

  • Техническое сопровождение на долгосрочной основе;
  • Разработку индивидуального дизайна продукта;
  • Mobile dev с использованием Kotlin, Swift;
  • Back-end dev с использованием NodeJS и NestJS;
  • Комплексную разработку: от обсуждения идеи, до публикации в Google Play, AppGallery и AppStore.
Мы всегда отвечаем за результат выполненной работы и готовы воплотить в жизнь Ваши задумки любой сложности.

Почему вам выгодно сотрудничать с нами?

Пожелание заказчика – закон для команды профессиональных разработчиков. Мы дорожим каждым клиентом, готовы довести любой проект до совершенства, как его представляете вы.

Какие преимущества получаете Вы при заказе проекта у нашей команды:

  • После разработки программного продукта мы предоставляем бесплатную поддержку в течении 30 дней (косметические правки, администрирование, оптимизация нагрузки на сервер, тестирование, наполнение).
  • После бесплатного периода поддержки на приложение будет действовать гарантия в течении 1 года (бесплатные бекапы, отлов и устранение багов, если таковые ещё будут. Обычно все выявляется и устраняется в периоде поддержки).
  • Бесплатный лендинг (промо-сайт) для Вашего приложения. Очень необходим для привлечения новых пользователь из поисковых систем, контекстно-медийных сетей.
Получите больше, чем просто мобильное приложение! Созданный нами продукт поможет Вашему бизнесу выйти на качественно новый уровень.

Быстрое выполнение заказов – цель команды, и мы всегда достигаем ее. Беремся за разработку приложений любой тематики, даже редкой и необычной. Легко создаем индивидуальные дизайны под содержание мобильного приложения. Другого такого приложения не будет ни у какого конкурента!

Лучшая реклама нашей работы – отзывы заказчиков. Мы рады, что смогли быстро и качественно воплотить их задумки и идеи в жизнь.

Мой телеграм - @stardevelopment

Сайт - stardevelopmentsoft.com

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Отзывы заказчиков

vadim-egor
Егор 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Разработка мобильного приложения
AndroidiOS
Проект выполнен в срок. Ребята – профессионалы, умеют делать то, что нужно клиенту. Постоянно на связи, задачи выполняются в полном соответствии с требованиями и стандартными.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
grigorad
49 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Разработка веб-сайта "под ключ"
WordPress
Сотрудничеством доволен. Работаем дальше:)
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
pilercis
Наталья 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Мобильное приложение под Android и iOS
AndroidiOS
Всё выполнено по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо большое за интересный проект
Ответный отзыв
dariyavasilenkov
Дарья 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Android анимация
AndroidKotlin
Большое спасибо. Справились на отлично!
Рады были помочь :)
Ответный отзыв
dariyavasilenkov
Дарья 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Разработать модуль для нативного мобильного приложения
AndroidiOS
Доработка была выполнена на отлично. И хоть в процессе работы вскрылись ещё нюансы, ребята обошлись без «раздувания» бюджета.
Спасибо большое за интересный проект и за оперативную обратную связь :)
Ответный отзыв
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