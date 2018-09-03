Мобильные приложения "под ключ"

Интересный дизайн, понятный интерфейс, много полезных функций – то, что вы хотите видеть в своём приложении или веб-сайте? Мы работаем под девизом: «Как для себя», и критерий успешной работы только один – довольный клиент!

Мы предлагаем:

Техническое сопровождение на долгосрочной основе;

Разработку индивидуального дизайна продукта;

Mobile dev с использованием Kotlin, Swift;

Back-end dev с использованием NodeJS и NestJS;

Комплексную разработку: от обсуждения идеи, до публикации в Google Play, AppGallery и AppStore.

Мы всегда отвечаем за результат выполненной работы и готовы воплотить в жизнь Ваши задумки любой сложности.

Почему вам выгодно сотрудничать с нами?

Пожелание заказчика – закон для команды профессиональных разработчиков. Мы дорожим каждым клиентом, готовы довести любой проект до совершенства, как его представляете вы.

Какие преимущества получаете Вы при заказе проекта у нашей команды:

После разработки программного продукта мы предоставляем бесплатную поддержку в течении 30 дней (косметические правки, администрирование, оптимизация нагрузки на сервер, тестирование, наполнение).

После бесплатного периода поддержки на приложение будет действовать гарантия в течении 1 года (бесплатные бекапы, отлов и устранение багов, если таковые ещё будут. Обычно все выявляется и устраняется в периоде поддержки).

Бесплатный лендинг (промо-сайт) для Вашего приложения. Очень необходим для привлечения новых пользователь из поисковых систем, контекстно-медийных сетей.

Получите больше, чем просто мобильное приложение! Созданный нами продукт поможет Вашему бизнесу выйти на качественно новый уровень.

Быстрое выполнение заказов – цель команды, и мы всегда достигаем ее. Беремся за разработку приложений любой тематики, даже редкой и необычной. Легко создаем индивидуальные дизайны под содержание мобильного приложения. Другого такого приложения не будет ни у какого конкурента!

Лучшая реклама нашей работы – отзывы заказчиков. Мы рады, что смогли быстро и качественно воплотить их задумки и идеи в жизнь.

Мой телеграм - @stardevelopment

Сайт - stardevelopmentsoft.com