Интересный дизайн, понятный интерфейс, много полезных функций – то, что вы хотите видеть в своём приложении или веб-сайте? Мы работаем под девизом: «Как для себя», и критерий успешной работы только один – довольный клиент!
Мы предлагаем:
- Техническое сопровождение на долгосрочной основе;
- Разработку индивидуального дизайна продукта;
- Mobile dev с использованием Kotlin, Swift;
- Back-end dev с использованием NodeJS и NestJS;
- Комплексную разработку: от обсуждения идеи, до публикации в Google Play, AppGallery и AppStore.
Почему вам выгодно сотрудничать с нами?
Пожелание заказчика – закон для команды профессиональных разработчиков. Мы дорожим каждым клиентом, готовы довести любой проект до совершенства, как его представляете вы.
Какие преимущества получаете Вы при заказе проекта у нашей команды:
- После разработки программного продукта мы предоставляем бесплатную поддержку в течении 30 дней (косметические правки, администрирование, оптимизация нагрузки на сервер, тестирование, наполнение).
- После бесплатного периода поддержки на приложение будет действовать гарантия в течении 1 года (бесплатные бекапы, отлов и устранение багов, если таковые ещё будут. Обычно все выявляется и устраняется в периоде поддержки).
- Бесплатный лендинг (промо-сайт) для Вашего приложения. Очень необходим для привлечения новых пользователь из поисковых систем, контекстно-медийных сетей.
Быстрое выполнение заказов – цель команды, и мы всегда достигаем ее. Беремся за разработку приложений любой тематики, даже редкой и необычной. Легко создаем индивидуальные дизайны под содержание мобильного приложения. Другого такого приложения не будет ни у какого конкурента!
Лучшая реклама нашей работы – отзывы заказчиков. Мы рады, что смогли быстро и качественно воплотить их задумки и идеи в жизнь.
Мой телеграм - @stardevelopment
Сайт - stardevelopmentsoft.com
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