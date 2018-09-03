Разработать модуль для нативного мобильного приложения

Нам нужно внедрить функционал геолокации в мобильное приложение написанное под Android и iOS. Суть в том, что нужно отслеживать геопозицию пользователя и записывать её в определённое поле при создании заявки в приложении. Детали кандидатам. Приложение нативное. В дальнейшем возможно потребуется ещё доработка.