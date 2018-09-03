Разработать модуль для нативного мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен8 заявок220 просмотров

Нам нужно внедрить функционал геолокации в мобильное приложение написанное под Android и iOS. Суть в том, что нужно отслеживать геопозицию пользователя и записывать её в определённое поле при создании заявки в приложении. Детали кандидатам. Приложение нативное. В дальнейшем возможно потребуется ещё доработка.

AndroidiOS
7 лет назад
dariyavasilenkov
Дарья 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$75
5 дней
Доработка была выполнена на отлично. И хоть в процессе работы вскрылись ещё нюансы, ребята обошлись без «раздувания» бюджета.
Спасибо большое за интересный проект и за оперативную обратную связь :)

Заявки фрилансеров

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад