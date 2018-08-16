Наша главная задача – продажа меток заводаУ метки два функционала – она может использоваться как логистическая отметка для учёта продукции на складе, и как инструмент защиты от контрафакта.В данный момент в приоритете второе направление. Нам ...
Приложение CSGO OpenCase для IOS
В ответ на проект пишите: opencase, чтобы мы не посчитали ваш ответ ответом от бота
Задача: разработать анологичное приложение
https://itunes.apple.com/us/app/dailyskins-csgo-cases-skins/id1240155284?mt=8
Все те же функции должны быть, вдобавок выбор языка – Английский, Русский, Китайский, Скандинавский, Турецкий
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