Приложение CSGO OpenCase для IOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок209 просмотров

В ответ на проект пишите: opencase, чтобы мы не посчитали ваш ответ ответом от бота 

Задача: разработать анологичное приложение 

https://itunes.apple.com/us/app/dailyskins-csgo-cases-skins/id1240155284?mt=8

Все те же функции должны быть, вдобавок выбор языка – Английский, Русский, Китайский, Скандинавский, Турецкий 

iOS
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров