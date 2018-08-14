Приложение для Android

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Контентное приложение (нативное) 

1. Первый экран – Общий список 

Общий список для создания которого инфа подгружается с сервера в виде json 

список всех элементов 178.128.71.171/api/list 

Пример первого экрана в изображении 

2. Второй экран – Отдельный элемент 

при нажатии на элемент из первого экрана 

загружается страница из элементов json 

178.128.71.171/api/2  

Есть кнопка назад на гланвый первый экран 

Пример второго экрана в изображении 

3. Третий экран – Webview с поддержкой js  

есть кнопка перехода на главный экран 

3.1 Загружется после перехода первого экрана если в json webview_url не пустой 

Фичи 

1. Интеграция sdk facebook 

2. диплинки по id для разделов  

3. обработка офлайна – сообщение с просьбой подключиться к инету

AndroidJavaScript
7 лет назад
Nordkapp
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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