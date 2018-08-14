iOS нативно. API, дизайн и версия для Android предоставляются. Студиям и начинающим просьба не отвечать. Оплата поэтапная по факту. Предоплаты нет.
Приложение для Android
Контентное приложение (нативное)
1. Первый экран – Общий список
Общий список для создания которого инфа подгружается с сервера в виде json
список всех элементов 178.128.71.171/api/list
Пример первого экрана в изображении
2. Второй экран – Отдельный элемент
при нажатии на элемент из первого экрана
загружается страница из элементов json
Есть кнопка назад на гланвый первый экран
Пример второго экрана в изображении
3. Третий экран – Webview с поддержкой js
есть кнопка перехода на главный экран
3.1 Загружется после перехода первого экрана если в json webview_url не пустой
Фичи
1. Интеграция sdk facebook
2. диплинки по id для разделов
3. обработка офлайна – сообщение с просьбой подключиться к инету
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