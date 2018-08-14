Прогнозы на спорт iOS

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Закрыт5 заявок183 просмотра

iOS нативно. 

API, дизайн и версия для Android предоставляются. 

Студиям и начинающим просьба не отвечать. 

Оплата поэтапная по факту. 

Предоплаты нет.

AndroidiOS
7 лет назад
andrewmishin
Мишин 
44 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров