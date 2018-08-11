Ниже Вы найдете краткое описание проекта. В дальнейшем, будет предоставлено детальное ТЗ. Пожалуйста уточняйте стоимость и сроки. Заранее спасибо.

Краткое описание:

Небольшой кросс-платформенный шаблон (Android и iOS) на React Native, для отображения контента, загружаемого через REST API.

Детальное описание:

Шаблон должен загружать контент через REST API (WordPress или Symfony), должен уметь работать с разными API и легко конфигурироваться удаленно.

Структура контента:

Список категорий (иерархический) Одна Категория Список постов Один Пост



Старт Скрин (Splash screen)

Скрин с вопросами (GDPR, быстрый старт и т.д.)

Главный

Список всех Категорий

Список подкатегорий одной родительской категории

Список постов по категории/подкатегории

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Загружать контент через API

Интеграция пуш уведомлений (OneSignal)

Интеграция разных SDK Аналитики: Analytics (не Google Analytics - AppAnnie, Flurry и т.д.), Crash Analytics, FB Pixel, AdWords (Google Ads).

Пользователь - Внешние ссылки открывать внутри приложения (webview) и во внешнем браузере по-умолчанию, должна быть возможность выбрать один из способов в конфигурации. При открытии ссылки внутри приложения webwiew должна быть возможность вернуться не предыдущий экран (кнопка “назад”/”закрыть”).

Админ - динамическое меню, настраиваемое удаленно (например в WP)

Админ - Удаленная конфигурация приложения. Варианты: В одном файле (json), возможность хостить этот файл удаленно и подгружать по прямой ссылке Через REST API Смешанный вариант Файл + API

Пользователь/Админ - Функции, связанные с Европейским законодательством о защите персональных данных (GDPR).

Админ - Локализация Статичные фразы Динамичный контент через API, чтобы была возможность показывать разный контент, категории и т.д. для разных языков и стран. Отдельный конфигурационный файл под каждую локализацию + страну

Пользователь - Секция “избранное” или типа “Read Later” для пользователя. Возможность пользователю добавлять посты в избранное.

Пользователь - Функция поделиться Делиться самим приложением Делиться внешней ссылкой заданной в посте (custom field)

Админ - Возможность добавлять кастомные формы для генерации лидов и последующее их сохранение в БД (через API). Может быть несколько разных форм одновременно. Поля в формах могут конфигурироваться удаленно, либо через API, либо через конфигурационный файл.

Пользователь - Возможность открывать некоторый контент, изображения либо же формы в попапе. Админ - настраивать, какой контент показывать в попапе.

Пользователь - Пользовательские настройки приложения, например: Изменения размера шрифта Управление настройками GDPR (приватности) …

Админ - Возможность изменения внешнего вида удаленно: цвета, шрифты, картинки, расположение элементов на экранах (главный, категории и т.д.) возможность добавлять иконки к элементам: меню, категории, посты (иконки - шрифты, не картинки) текст некоторых элементов, как кнопки, секции и т.д.

Админ - Возможность делать обфускацию кода при компилировании

Админ - Возможность индивидуального Включения / Отключения почти всех из вышеперечисленных функций удаленно