Небольшой кросс-платформенный шаблон (Android и iOS) на React Native

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Закрыт1 заявка181 просмотр

Ниже Вы найдете краткое описание проекта. В дальнейшем, будет предоставлено детальное ТЗ. Пожалуйста уточняйте стоимость и сроки. Заранее спасибо.

Краткое описание:

Небольшой кросс-платформенный шаблон (Android и iOS) на React Native, для отображения контента, загружаемого через REST API.

Детальное описание:

Шаблон должен загружать контент через REST API (WordPress или Symfony), должен уметь работать с разными API и легко конфигурироваться удаленно.

Структура контента:

  • Список категорий (иерархический)

    • Одна Категория

      • Список постов

        • Один Пост
Экраны:
  • Старт Скрин (Splash screen)
  • Скрин с вопросами (GDPR, быстрый старт и т.д.)
  • Главный
  • Список всех Категорий
  • Список подкатегорий одной родительской категории
  • Список постов по категории/подкатегории
  • Экран поста
  • О нас
  • Контакты
  • Настройки
  • Политика конфиденциальности
  • Поиск + Результаты поиска
  • Избранное
Функции:
  • Загружать контент через API
  • Интеграция пуш уведомлений (OneSignal)
  • Интеграция разных SDK Аналитики: Analytics (не Google Analytics - AppAnnie, Flurry и т.д.), Crash Analytics, FB Pixel, AdWords (Google Ads).
  • Пользователь - Внешние ссылки открывать внутри приложения (webview) и во внешнем браузере по-умолчанию, должна быть возможность выбрать один из способов в конфигурации. При открытии ссылки внутри приложения webwiew должна быть возможность вернуться не предыдущий экран (кнопка “назад”/”закрыть”).
  • Админ - динамическое меню, настраиваемое удаленно (например в WP)
  • Админ - Удаленная конфигурация приложения. Варианты:

    • В одном файле (json), возможность хостить этот файл удаленно и подгружать по прямой ссылке
    • Через REST API
    • Смешанный вариант Файл + API
  • Пользователь/Админ - Функции, связанные с Европейским законодательством о защите персональных данных (GDPR).
  • Админ - Локализация

    • Статичные фразы
    • Динамичный контент через API, чтобы была возможность показывать разный контент, категории и т.д. для разных языков и стран.
    • Отдельный конфигурационный файл под каждую локализацию + страну
  • Пользователь - Секция “избранное” или типа “Read Later” для пользователя. Возможность пользователю добавлять посты в избранное.
  • Пользователь - Функция поделиться

    • Делиться самим приложением
    • Делиться внешней ссылкой заданной в посте (custom field)
  • Админ - Возможность добавлять кастомные формы для генерации лидов и последующее их сохранение в БД (через API). Может быть несколько разных форм одновременно. Поля в формах могут конфигурироваться удаленно, либо через API, либо через конфигурационный файл.
  • Пользователь - Возможность открывать некоторый контент, изображения либо же формы в попапе. Админ - настраивать, какой контент показывать в попапе.
  • Пользователь - Пользовательские настройки приложения, например:

    • Изменения размера шрифта
    • Управление настройками GDPR (приватности)
  • Админ - Возможность изменения внешнего вида удаленно:

    • цвета,
    • шрифты,
    • картинки,
    • расположение элементов на экранах (главный, категории и т.д.)
    • возможность добавлять иконки к элементам: меню, категории, посты (иконки - шрифты, не картинки)
    • текст некоторых элементов, как кнопки, секции и т.д.
  • Админ - Возможность делать обфускацию кода при компилировании
  • Админ - Возможность индивидуального Включения / Отключения почти всех из вышеперечисленных функций удаленно
Требования:
  • Кросс-платформенное приложение (Android + iOS), написанное на React Native
  • Использовать GIT
  • Код должен быть легко читаем и иметь комментарии
  • Приложение должно работать быстро
  • Использовать кеш, для избежания лишних/повторных запросов к внешним API и ресурсам, изображениям...
  • Совместимость с Европейским законодательством о защите персональных данных (GDPR)
  • Все используемые сервисы и SDK должны отвечать требованиям GDPR
  • Предоставить инструкции по настройке и конфигурации
  • Использовать SSL для всех возможных соединений
  • Размер сгенерированного apk приложения не должен быть большим (до 10мб)
AndroidGitGoogle AdsiOSReact NativeSymfonyWordPress
7 лет назад
guest_15340178164045
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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