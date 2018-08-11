Срочно нужен профессионал разработчик Андроид, который разберется в чужом коде и дособерет приложение.;Приложение собрано на половину. Нужно довести до ума дизайн и дописать код. Бэкэнд готов! Имеется своя команда - Бэкэнд, Фронтенд, IOS, Дизайнер.;Ищем ответственного ...
Небольшой кросс-платформенный шаблон (Android и iOS) на React Native
Ниже Вы найдете краткое описание проекта. В дальнейшем, будет предоставлено детальное ТЗ. Пожалуйста уточняйте стоимость и сроки. Заранее спасибо.
Краткое описание:
Небольшой кросс-платформенный шаблон (Android и iOS) на React Native, для отображения контента, загружаемого через REST API.
Детальное описание:
Шаблон должен загружать контент через REST API (WordPress или Symfony), должен уметь работать с разными API и легко конфигурироваться удаленно.
Структура контента:
- Список категорий (иерархический)
- Одна Категория
- Список постов
- Один Пост
- Список постов
- Одна Категория
- Старт Скрин (Splash screen)
- Скрин с вопросами (GDPR, быстрый старт и т.д.)
- Главный
- Список всех Категорий
- Список подкатегорий одной родительской категории
- Список постов по категории/подкатегории
- Экран поста
- О нас
- Контакты
- Настройки
- Политика конфиденциальности
- Поиск + Результаты поиска
- Избранное
- Загружать контент через API
- Интеграция пуш уведомлений (OneSignal)
- Интеграция разных SDK Аналитики: Analytics (не Google Analytics - AppAnnie, Flurry и т.д.), Crash Analytics, FB Pixel, AdWords (Google Ads).
- Пользователь - Внешние ссылки открывать внутри приложения (webview) и во внешнем браузере по-умолчанию, должна быть возможность выбрать один из способов в конфигурации. При открытии ссылки внутри приложения webwiew должна быть возможность вернуться не предыдущий экран (кнопка “назад”/”закрыть”).
- Админ - динамическое меню, настраиваемое удаленно (например в WP)
- Админ - Удаленная конфигурация приложения. Варианты:
- В одном файле (json), возможность хостить этот файл удаленно и подгружать по прямой ссылке
- Через REST API
- Смешанный вариант Файл + API
- Пользователь/Админ - Функции, связанные с Европейским законодательством о защите персональных данных (GDPR).
- Админ - Локализация
- Статичные фразы
- Динамичный контент через API, чтобы была возможность показывать разный контент, категории и т.д. для разных языков и стран.
- Отдельный конфигурационный файл под каждую локализацию + страну
- Пользователь - Секция “избранное” или типа “Read Later” для пользователя. Возможность пользователю добавлять посты в избранное.
- Пользователь - Функция поделиться
- Делиться самим приложением
- Делиться внешней ссылкой заданной в посте (custom field)
- Админ - Возможность добавлять кастомные формы для генерации лидов и последующее их сохранение в БД (через API). Может быть несколько разных форм одновременно. Поля в формах могут конфигурироваться удаленно, либо через API, либо через конфигурационный файл.
- Пользователь - Возможность открывать некоторый контент, изображения либо же формы в попапе. Админ - настраивать, какой контент показывать в попапе.
- Пользователь - Пользовательские настройки приложения, например:
- Изменения размера шрифта
- Управление настройками GDPR (приватности)
- …
- Админ - Возможность изменения внешнего вида удаленно:
- цвета,
- шрифты,
- картинки,
- расположение элементов на экранах (главный, категории и т.д.)
- возможность добавлять иконки к элементам: меню, категории, посты (иконки - шрифты, не картинки)
- текст некоторых элементов, как кнопки, секции и т.д.
- Админ - Возможность делать обфускацию кода при компилировании
- Админ - Возможность индивидуального Включения / Отключения почти всех из вышеперечисленных функций удаленно
- Кросс-платформенное приложение (Android + iOS), написанное на React Native
- Использовать GIT
- Код должен быть легко читаем и иметь комментарии
- Приложение должно работать быстро
- Использовать кеш, для избежания лишних/повторных запросов к внешним API и ресурсам, изображениям...
- Совместимость с Европейским законодательством о защите персональных данных (GDPR)
- Все используемые сервисы и SDK должны отвечать требованиям GDPR
- Предоставить инструкции по настройке и конфигурации
- Использовать SSL для всех возможных соединений
- Размер сгенерированного apk приложения не должен быть большим (до 10мб)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть простое кроссплатформенное мобильное приложение. Приложение вызывает url с параметрами. При первом запуске спрашивает параметр ( промо код ) и запоминает его, что бы не спрашивать при последующих запусках. Нужно взять по промо коду ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
На проект необходим специалист по ноде. Необходимо сделать несколько задач. Интересуют люди с хорошим опытом работыМобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть Android-приложение для сканирования и обработки штрих-кодов (исходные коды здесь: https://drive.google.com/open?id=1sOPAVGUhLwE6JWawHiMXddIfAuC_qR7D) которое взаимодействует с сервером доступа посредством xml-протокола. Описание протокола здесь: https://docs.google.com/document/d/1UpLZa-a83WkzzsChih8FuQX8PVNlCnIPycjaQk_M5g0/edit В сервер доступа добавлен новый запрос GET /ticketstat В ответе возвращается ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо натянуть дизайн на приложение. Пока будет одна вкладка http://joxi.ru/WKAx5ecMynLWr8 "Займы"Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день коллеги, нужны разработчики мобильных приложений для двух платформ, возможно в одном лице (если это не сильно влияет на сроки). Что нужно: Мобильное приложение для мед.центра. Мне нужно понять стоимость и сроки ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно будет при запуске приложения скачивать и устанавливать ( или чтобы они были внутри) stunell и openvpn Затем скачивать и устанавливать конфигурационные файлы для этого софта Далее управлять состоянием этих программМобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Одноразовая задача. Необходимо настроить потоковую передачу видео в мобильное приложение в режиме реального времени в рамках разработки нового продукта (мобильного приложения). Нужен человек, имеющий опыт в данной области (опыт работы с такого рода стриминговыми ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для доработки мобильного приложения нужен Android разработчик.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
Разработать простое мобильное приложение которое будет содержать информацию и иметь связи клиента и заказчика через чат.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад