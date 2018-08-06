Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения: 1. браузер в котором жестко зашит один сайт 2. ...
Интеграция с сервисом для live стриминга
Одноразовая задача.
Необходимо настроить потоковую передачу видео в мобильное приложение в режиме реального времени в рамках разработки нового продукта (мобильного приложения). Нужен человек, имеющий опыт в данной области (опыт работы с такого рода стриминговыми платформами), необходимы предложения касательно сервисов, которые можно использовать в рамках данного продукта.
Также рассматриваем вариант реализации собственного сервиса для потоковой передачи видео.
Вводные данные: ежедневные трансляции по 15-20 минут, качество видео 540р, кол-во пользователей, которые одновременно просматривают видео - 100000 человек.
Заявки фрилансеров
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