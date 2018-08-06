Интеграция с сервисом для live стриминга

Одноразовая задача.

Необходимо настроить потоковую передачу видео в мобильное приложение в режиме реального времени в рамках разработки нового продукта (мобильного приложения). Нужен человек, имеющий опыт в данной области (опыт работы с такого рода стриминговыми платформами), необходимы предложения касательно сервисов, которые можно использовать в рамках данного продукта.

Также рассматриваем вариант реализации собственного сервиса для потоковой передачи видео.

Вводные данные: ежедневные трансляции по 15-20 минут, качество видео 540р, кол-во пользователей, которые одновременно просматривают видео - 100000 человек.