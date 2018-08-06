Нативная часть ios приложения

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Закрыт5 заявок251 просмотр

Имеется гибридное android приложение c максимальным вынесением бизнес части в web.

Необходимо реализовать в нативной части ios следующие функции:

- поиск определенного устройства блютуз, спаривание, инициализация spp протокола (из веб части вызывается функция начала соединения)

- функция приема байт данных по spp и пересылка их в webview (из нативной функции в веб часть передается hex представление полученного байтового массива)

- передача байт по spp из webview (из веб части в нативную функцию передается массив байт)

- вывод toast (веб часть вызывает из нативной показ toast, передавая строку)

- завершение соединения

AndroidiOS
7 лет назад
AlexMGF
36 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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