Приветствую! Что нужно: Написать приложение с использованием Framework7 + CodeIgniter + MariaDB Нотификация обязательна! Плюс объяснение, как публиковать) ТЗ вышлю по запросу.
Мобильное приложения для смартфонов на iOS
Разработать 2 сборки мобильного приложения согласно ТЗ и прилагаемым документам.
Одна сборка должна содержать модуль отображения рекламных блоков.
На входе:
1. ТЗ;
2. Карта переходов;
3. Графические материалы.
На выходе:
1. 2-е сборки одного приложения;
2. Обеспечить тестирование обеих сборок.
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