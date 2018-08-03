Мобильное приложения для смартфонов на iOS

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок170 просмотров

Разработать 2 сборки мобильного приложения согласно ТЗ и прилагаемым документам. 

Одна сборка должна содержать модуль отображения рекламных блоков. 

На входе: 

1. ТЗ; 

2. Карта переходов; 

3. Графические материалы. 

На выходе: 

1. 2-е сборки одного приложения; 

2. Обеспечить тестирование обеих сборок.

iOS
7 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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