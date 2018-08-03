Приложение-ридер для сообщества в ВКонтакте.

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Закрыт2 заявки161 просмотр

Необходимо создание приложения (читалки ленты) на Андройд. С минисальным набором функций, таких как: авторизация через ВК, возможность оставить комментарий, предложение новости в предложку.

Тематика сообщества барахолка.

Ссылка на сообщество: https://vk.com/kupitborisov

7 лет назад
syava_borisovski
Вячеслав 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dubrovskiydsgn
Владислав 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад
$30
2 дня
Тупо кидалово. Сделал предоплату в 50%. После чего, мне отписал что ушёл выполнять заказ, по итогу просто игнорит сообщения. Не денег, не выполненной работы. КИДОК. ВЛАДИСЛАВ ДУБРОВСКИЙ. БУДЬТЕ АККУРАТНЫ. Имеет множество резюме в Интернете. Не рекомендую
Человек внес предоплату и пропал со связи , не отвечал ни на один вопрос , а когда спустя неделю зашел в сеть потребовал уже готовый проект , понятное дело , был огорчен тем , что он выполнен только на 50% , дальше я просто не знал что требуется сделать , ибо тз было не четкое и на вопросы я ответа не получал. НЕ РЕКОМЕНДУЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Заявки фрилансеров

dubrovskiydsgn
Владислав 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад