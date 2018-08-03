Приложение псвдо облачный майнинг 1 Начисление гигахешей за просмотр рекламы 2 Покупка гигахешей 3 рефералка 4 заказ на вывод бикоина в ручном режиме
Приложение-ридер для сообщества в ВКонтакте.
Необходимо создание приложения (читалки ленты) на Андройд. С минисальным набором функций, таких как: авторизация через ВК, возможность оставить комментарий, предложение новости в предложку.
Тематика сообщества барахолка.
Ссылка на сообщество: https://vk.com/kupitborisov
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