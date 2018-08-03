Приложение-ридер для сообщества в ВКонтакте.

Человек внес предоплату и пропал со связи , не отвечал ни на один вопрос , а когда спустя неделю зашел в сеть потребовал уже готовый проект , понятное дело , был огорчен тем , что он выполнен только на 50% , дальше я просто не знал что требуется сделать , ибо тз было не четкое и на вопросы я ответа не получал. НЕ РЕКОМЕНДУЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!