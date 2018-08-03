Создать мобильное приложение

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Закрыт7 заявок169 просмотров

Мобильное приложение позволяющее связывать клиента и специалиста (чат, голосовая почта, видеоконференция).

Отдельная регистрация для клиентов и специалистов.

7 лет назад
greg801
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров