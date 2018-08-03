Создать мобильное приложение

Нужен мобильное приложение - шаблон под витрину + исходники 1. Первый экран http://joxi.ru/gV2VenIx65Jymv . Горизонтальные блоки, по 1 в каждый ряд. 2. По клику на логотип выводится окно http://joxi.ru/NDrlOaUvawOMAP 3. По клику ...