Нужен мобильное приложение - шаблон под витрину + исходники 1. Первый экран http://joxi.ru/gV2VenIx65Jymv . Горизонтальные блоки, по 1 в каждый ряд. 2. По клику на логотип выводится окно http://joxi.ru/NDrlOaUvawOMAP 3. По клику ...
Создать мобильное приложение
Мобильное приложение позволяющее связывать клиента и специалиста (чат, голосовая почта, видеоконференция).
Отдельная регистрация для клиентов и специалистов.
Заявки фрилансеров
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