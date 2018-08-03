Доработать действующее приложение iOS

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Необходимо доработать действующее приложение под iOS https://itunes.apple.com/us/app/daily-horoscope-love-money/id1060411408?mt=8

Приложение написано на obj-c

Примерный список:  

- новый интерфейс;  

- внести изменения в аналитику;  

- изменения в правилах отображения контента.  

Условия:  

- оплата  почасовая. 

Требования:  

- google firebase;  

- работа с Git (Bitbucket);  

- трекер задач jira;  

- опыт не менее 2 лет.  

Преимущества:  

- все плюшки удаленной работы)))  

- понятное ТЗ;  

- готовый пример на Android;

- поддержка приложения и участие в новых проектах.

При отклике прошу оказывать стоимость часа.

AndroidFirebaseGitiOS
7 лет назад
maximus719
Максим 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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