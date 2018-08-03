нужна программа, которая позволит сделать серию снимков с телефона. снимки должны перекрыть всю сферу 360° нечто подобное делает программа Google Street View App но она сразу и сшивает панораму, мне же ...
Доработать действующее приложение iOS
Необходимо доработать действующее приложение под iOS https://itunes.apple.com/us/app/daily-horoscope-love-money/id1060411408?mt=8
Приложение написано на obj-c
Примерный список:
- новый интерфейс;
- внести изменения в аналитику;
- изменения в правилах отображения контента.
Условия:
- оплата почасовая.
Требования:
- google firebase;
- работа с Git (Bitbucket);
- трекер задач jira;
- опыт не менее 2 лет.
Преимущества:
- все плюшки удаленной работы)))
- понятное ТЗ;
- готовый пример на Android;
- поддержка приложения и участие в новых проектах.
При отклике прошу оказывать стоимость часа.
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