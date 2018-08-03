Приложение для смартфона, съемка серии фотографий для 360°

нужна программа, которая позволит сделать серию снимков с телефона.

снимки должны перекрыть всю сферу 360°

нечто подобное делает программа Google Street View App но она сразу и сшивает панораму, мне же необходимо получить отдельные снимки. программа нужна только для определения точек сьемки, индикатора уже отснятых и сохранения фотографий на телефон или в облачные сервисы

платформа android/ioc

более подробного ТЗ нету,

если вам понятен смысл, пишите стоимость и условия.

с уважением