Приложение псвдо облачный майнинг 1 Начисление гигахешей за просмотр рекламы 2 Покупка гигахешей 3 рефералка 4 заказ на вывод бикоина в ручном режиме
Приложение для смартфона, съемка серии фотографий для 360°
нужна программа, которая позволит сделать серию снимков с телефона.
снимки должны перекрыть всю сферу 360°
нечто подобное делает программа Google Street View App но она сразу и сшивает панораму, мне же необходимо получить отдельные снимки. программа нужна только для определения точек сьемки, индикатора уже отснятых и сохранения фотографий на телефон или в облачные сервисы
платформа android/ioc
более подробного ТЗ нету,
если вам понятен смысл, пишите стоимость и условия.
с уважением
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