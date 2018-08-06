Приложение браузер для iPhone

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка201 просмотр

Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями.

Функционал приложения:

1. браузер в котором жестко зашит один сайт

2. при загрузке с мобильного надо показывать лого проекта и прогресс бар

загрузки (чтобы с мобильного интернета открывалось нормально, а не

белый экран)

3. персональные и общие push уведомления

4. Баги и доработки (если вылезут)

5. Работа приложения с ios 10.0.1

iOS
6 лет назад
ivan_1988
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
$100
7 дней
С Романом делаем второй проект. Первый был под android прошло все отлично. Второй стали делать для ios и началось. У Романа нет аккаунта девелопера, как итог - показать приложение он не может. В итоге мне надо самому разбираться чего и как делать с приложением для IOS. Роман отвечает раз в неделю - https://i.gyazo.com/858848e3c9a6a1224eb965a8909ebb9a.png
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
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