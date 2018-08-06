Надо простенькое приложение для больницы. основное : контактыперсоналфото врачейуслуги(прайс)адресновости больницывсе эти данные есть на сайте. 2 главные фичи: 1.админ панель (на сайте или внутри приложения) админ панель ...
Приложение браузер для iPhone
Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями.
Функционал приложения:
1. браузер в котором жестко зашит один сайт
2. при загрузке с мобильного надо показывать лого проекта и прогресс бар
загрузки (чтобы с мобильного интернета открывалось нормально, а не
белый экран)
3. персональные и общие push уведомления
4. Баги и доработки (если вылезут)
5. Работа приложения с ios 10.0.1
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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