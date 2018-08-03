Приложение браузер для iPhone

Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями.

Функционал приложения:

1. браузер в котором жестко зашит один сайт

2. при загрузке с мобильного надо показывать лого проекта и прогресс бар

загрузки (чтобы с мобильного интернета открывалось нормально, а не

белый экран)

3. персональные и общие push уведомления

4. Баги и доработки (если вылезут)

5. Работа приложения с ios 10.0.1