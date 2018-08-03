Приложение браузер для iPhone

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок149 просмотров

Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями.

Функционал приложения:  

1. браузер в котором жестко зашит один сайт  

2. при загрузке с мобильного надо показывать лого проекта и прогресс бар

загрузки (чтобы с мобильного интернета открывалось нормально, а не

белый экран) 

3. персональные и общие push уведомления

4. Баги и доработки (если вылезут)

5. Работа приложения с ios 10.0.1

iOS
7 лет назад
ivan_1988
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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