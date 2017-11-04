Нужно настроить впс сервер для веб проекта. На сервере стоит Debian 10.4 Что нужно поставить и настроить на сервере: 1. Apache 2. php 7.3 3. mysql 4. phpmyadmin в папку с специфичным названием и с доступом по ...
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно написать серверный скрипт, который вытащит у заданного аккаунта Instagram список его подписок (не число, а логины на кого подписан).Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно написать серверный скрипт, который вытащит у заданного аккаунта Instagram список его подписок (не число, а логины на кого подписан).Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно написать скрипт или программу, которая через яндекс карты по карте г. Москвы (внутри третьего транспортного кольца или другой заданной области) составить и выдаст список домов у которых подъезд выходит на север (вверх карты, вход ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать скрипт или программу, которая через яндекс карты по карте г. Москвы (внутри третьего транспортного кольца или другой заданной области) составить и выдаст список домов у которых подъезд выходит на север (вверх карты, вход ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения: 1. браузер в котором жестко зашит один сайт 2. при загрузке с мобильного надо показывать лого проекта ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Для input блока html страницы нужны emoji (смайлы) 1 в 1 как на ios 11. В идеале конечно получить такое [url=https://i.gyazo.com/999e81412ff5bd94b08b9e94bf608ca0.jpg]i.gyazo.com/999e81412ff5b...[/url] Если вы не бот, в предложении к проекту напишите слово "емоджи".Завершен5 лет назад
- $200
Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения: 1. браузер в котором жестко зашит один сайт 2. при загрузке с мобильного надо показывать лого проекта и прогресс бар загрузки ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения: 1. браузер в котором жестко зашит один сайт 2. при загрузке с мобильного надо показывать лого проекта и прогресс бар загрузки ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм) Видео демонстрации сайта ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм) Видео демонстрации сайта ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть макет мобильной версии, нужно его сверстать.Завершен6 лет назад
Нужно основываясь на примерном макете собрать эти 3 странички на bootstrap. Блоки показаны схематично, желаю видеть интерфейс стандартный bootstrap темы (аля https://i.gyazo.com/8ec40ebecadcb1f34b7ca1afa432d7d0.png). Должно смотреть адекватно как на телефоне так и на компе (макет только для телефона набросан)Завершен6 лет назад
Есть psd макет 1 страницы мобильной версии, нужно его сверстать. 90% пользователей заходят с телефона, а 10% с ПК, поэтому нужно будет при верстке оптимизировать эту страницу и под ПС. На кнопки "Зарегистрироваться", "Посмотреть товар", "Посмотрите все ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
Для проекта используем смайлы из плагина http://onesignal.github.io/emoji-picker/demo/ Но в нем нет последних актуальных смайлов из ios Нужно доработать и добавить недостающие. Если все актуальные добавить сложно, тогда хотя бы эти 11: 1 - 🕊 2 - 🛍 3 - 🛒 4 - 🍾 5 -🥂 6 - 🖼 7 ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно зарегистрировать и получить официальное API Instagram с правами comments и public_content https://prnt.sc/gwv4x6Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Запрограммировать скрипт удаления комментариев под фото у инстаграм аккаунта через официальное апиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Написать скрипт для инсты по удалению комментами через официальное апиВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача такая: есть 6 аккаунтов инстаграм, для каждого будет список фото у которых нужно удалять все комментарии. при этом нужно все делать через официальное апи (официальное, а не закрытое!!!) . Оплата строго на вм или киви! Скрипт должен ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад