ivan_1988

Иван Лихарев ivan_1988

 
36 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Настроить впс сервер для веб проекта

    Нужно настроить впс сервер для веб проекта. На сервере стоит Debian 10.4 Что нужно поставить и настроить на сервере: 1. Apache 2. php 7.3 3. mysql 4. phpmyadmin в папку с специфичным названием и с доступом по ...

    PHPMySQLApacheDebianphpMyAdminCloudFlare
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Составить список домов (яндекс карты)

    Нужно написать скрипт или программу, которая через яндекс карты по карте г. Москвы (внутри третьего транспортного кольца или другой заданной области) составить и выдаст список домов у которых подъезд выходит на север (вверх карты, вход ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Составить список домов (яндекс карты)

    Нужно написать скрипт или программу, которая через яндекс карты по карте г. Москвы (внутри третьего транспортного кольца или другой заданной области) составить и выдаст список домов у которых подъезд выходит на север (вверх карты, вход ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение браузер для iPhone

    $200

    Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения: 1. браузер в котором жестко зашит один сайт 2. при загрузке с мобильного надо показывать лого проекта ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Emoji для html

    Для input блока html страницы нужны emoji (смайлы) 1 в 1 как на ios 11.  В идеале конечно получить такое [url=https://i.gyazo.com/999e81412ff5bd94b08b9e94bf608ca0.jpg]i.gyazo.com/999e81412ff5b...[/url]  Если вы не бот, в предложении к проекту напишите слово "емоджи".

    HTMLiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Приложение браузер для iPhone

    $200

    Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения:   1. браузер в котором жестко зашит один сайт   2. при загрузке с мобильного надо показывать лого проекта и прогресс бар загрузки ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение браузер для iPhone

    Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения:   1. браузер в котором жестко зашит один сайт   2. при загрузке с мобильного надо показывать лого проекта и прогресс бар загрузки ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение на ios и android

    Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм) Видео демонстрации сайта ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение на ios и android

    Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм) Видео демонстрации сайта ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать сегодня прототип на bootstrap

    Нужно основываясь на примерном макете собрать эти 3 странички на bootstrap. Блоки показаны схематично, желаю видеть интерфейс стандартный bootstrap темы (аля https://i.gyazo.com/8ec40ebecadcb1f34b7ca1afa432d7d0.png). Должно смотреть адекватно как на телефоне так и на компе (макет только для телефона набросан)

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать страницу

    Есть psd макет 1 страницы мобильной версии, нужно его сверстать. 90% пользователей заходят с телефона, а 10% с ПК, поэтому нужно будет при верстке оптимизировать эту страницу и под ПС. На кнопки "Зарегистрироваться", "Посмотреть товар", "Посмотрите все ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить смайлы в js плагин

    Для проекта используем смайлы из плагина http://onesignal.github.io/emoji-picker/demo/ Но в нем нет последних актуальных смайлов из ios Нужно доработать и добавить недостающие. Если все актуальные добавить сложно, тогда хотя бы эти 11:  1 - 🕊 2 - 🛍 3 - 🛒 4 - 🍾 5 -🥂 6 - 🖼 7 ...

    JavascriptiOS
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт удаления комментариев Instagram

    Задача такая: есть 6 аккаунтов инстаграм, для каждого будет список фото у которых нужно удалять все комментарии. при этом нужно все делать через официальное апи (официальное, а не закрытое!!!) . Оплата строго на вм или киви!  Скрипт должен ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Приложение браузер для iPhone
Рекомендую к сотрудничеству!
С Романом делаем второй проект. Первый был под android прошло все отлично. Второй стали делать для ios и началось. У Романа нет аккаунта девелопера, как итог - показать приложение он не может. В итоге мне надо самому разбираться чего и как делать с приложением для IOS. Роман отвечает раз в неделю - https://i.gyazo.com/858848e3c9a6a1224eb965a8909ebb9a.png
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vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$45
10 баллов
3 года назад
Настроить впс сервер для веб проекта
Очень рад сотрудничеству! Иван - отличный, надежный заказчик!
Все прошло отлично. Сервер настроен и работает.
Ответный отзыв
shitra19900
Игорь 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Скрипт получения подписок аккаунта instagram
Приятный человек и также приятно с ним работать
Отличный разработчик. "Копает" в суть!
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kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать иллюстрации к сайту
Все отлично, хороший заказчик, моментальная коммуникация и оплпта!
С первой же иконки Сергей понял какой формат мне нужен и дальше за несколько итераций все сделали, очень быстро. Сергей профессионал высшего качества. Было приятно работать!
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daniil365592
Даниил 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
$50
10 баллов
5 лет назад
Emoji для html
Все прошло отлично, Иван вежливый и отличный заказчик. Оплата произведена в срок. Были правки, но всё уладили. Всем рекомендую!
Супер! Прошло все быстро и четко! Даниил вежливый и супер адекватный разработчик, который правильно воспринимает все доработки!
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