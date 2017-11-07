Сверстать psd

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Завершен3 заявки255 просмотров

Есть макет мобильной версии, нужно его сверстать.

8 лет назад
ivan_1988
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$550
8 дней
Безумно доволен работой с Александром и его командой! Верстают очень круто! Отличный профессионал своего дела.
Отличный дизайн, стабильный онлайн, быстрая оплата! Было приятно работать над проектом! Рекомендую! Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад

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