Сделать рассылку по базе емейл

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Закрыт5 заявок184 просмотра

Добрый день, необходимо подготовить базу астраханских банкетных залов и отдельно компаний, у которых больше 10 сотрудников. 

Сделать 2 рассылки по этим базам.

Пишите срок и стоимость. 

Макет письма есть в HTML.

Спасибо!

HTML
8 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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