Есть сайт на codeigniter - ссылка на сайт u.to/TotSEA . В целом уже работающий сайт. Предыдущий исполнитель пропал, не доделав некоторые функции. На данный момент нужно: Довести до ума, или сделать по новой систему комментариев. ...
Сделать рассылку по базе емейл
Добрый день, необходимо подготовить базу астраханских банкетных залов и отдельно компаний, у которых больше 10 сотрудников.
Сделать 2 рассылки по этим базам.
Пишите срок и стоимость.
Макет письма есть в HTML.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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