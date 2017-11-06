Внесение правок html/css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок279 просмотров

Необходимо

  • 1. Сделать что бы время показывалось правильно.(Время UK, London, так-же что бы потом время перевелось зимнее.) Формат: Saturday, October 21 3:13 PM https://prnt.sc/gz26n
  • Текст съехал. В моб версии в верху
  • в меню кнопки очень близ друг к другу и на большом экране очень мелки
И ещё 5 аналогичных правок

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CSSHTML
8 лет назад
natalia_persh
Перш 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

v_krasnoselska
Лера 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
6 отзывов(-2)
8 лет назад
$10
1 день
Валерия отличный исполнитель. Выполняет работу оперативно и очень качественно. После выполнения правок договорились на новый проект
Хороший заказчик. Своевременная оплата

Заявки фрилансеров

v_krasnoselska
Лера 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
6 отзывов(-2)
8 лет назад